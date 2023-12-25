Рамиль Усубов награжден орденом "Шараф"

Рамиль Идрис оглу Усубов награжден орденом "Шараф" за плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.