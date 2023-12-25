https://news.day.az/officialchronicle/1624771.html Рамиль Усубов награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Рамиль Усубов награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Рамиль Идрис оглу Усубов награжден орденом "Шараф" за плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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