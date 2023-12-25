Меджид Чайбасарский награжден орденом "Эмек" II степени

За плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике Меджид Маис оглу Чайбасарский награжден орденом "Эмек" II степени.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.