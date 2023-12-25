https://news.day.az/officialchronicle/1624781.html Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - Распоряжение
Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - Распоряжение
Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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