Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Будет усовершенствована деятельность ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.