https://news.day.az/officialchronicle/1624785.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2024 году конкурса "Восхождение"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2024 году конкурса "Восхождение"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях проведения текущих работ, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделяется 1 000 000 (один миллион) манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре