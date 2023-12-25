Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2024 году конкурса "Восхождение"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях проведения текущих работ, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделяется 1 000 000 (один миллион) манатов.