Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очистке и повторном использовании сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.