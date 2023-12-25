https://news.day.az/officialchronicle/1624787.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очистке и повторном использовании сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об очистке и повторном использовании сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта по очистке и повторному использованию сточных вод, сбрасываемых с Говсанской аэрационной установки в Каспийское море, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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