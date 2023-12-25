Президент Ильхам Алиев утвердил три документа, подписанных между Азербайджаном и Марокко

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указы об утверждении ряда документов подписанных между Азербайджаном и Марокко.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в список утвержденных указами главы государства документов входят: "Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко", "Рамочное соглашение о сотрудничестве в области логистики между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко", а также "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области окружающей среды и устойчивого развития", которые были подписаны 13 ноября 2023 года в городе Рабат.

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С полным текстом указов можно ознамомиться по ссылке.