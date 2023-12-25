Утвержден Протокол о внесении дополнений и изменений в соглашение о безвизовом въезде и выезде между Азербайджаном и Узбекистаном

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Закон "Об утверждении "Протокола о внесении дополнений и изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о безвизовом въезде и выезде граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан от 18 июня 1997 года", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что "Протокол о внесении дополнений и изменений в соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о безвизовом въезде и выезде граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан от 18 июня 1997 года" был подписан 22 августа 2023 года в городе Баку.