Внесены изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана

Внесены изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.