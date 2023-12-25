https://news.day.az/officialchronicle/1624812.html Внесены изменения в устав Молодежного фонда Азербайджана - Указ
Внесены изменения в устав Молодежного фонда Азербайджана - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в устав Молодежного фонда Азербайджанской Республики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу в устав добавлен новый подпункт:
"4.7.1-3. принимает решение, предусмотренное в третьем предложении пункта 4.14 настоящего Устава".
Третье предложение пункта 4.14 приведено в следующей редактуре:
"При отсутствии исполнительного директора его заменяет один из его заместителей по решению совета, а при временном отсутствии - по приказу исполнительного директора".
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