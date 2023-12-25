Эльбай Гасымзаде награжден орденом "Эмек" II степени

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии архитектурного искусства Азербайджана Эльбай Анвар оглу Гасымзаде награжден орденом "Эмек" II степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.