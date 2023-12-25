В Азербайджане изменен порядок прекращения прохождения службы сотрудниками миграционных органов

Изменен порядок прекращения прохождения службы сотрудниками миграционных органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение о прохождении службы в миграционных органах".

Согласно изменению, в случае неспособности успешно пройти испытательный срок, при наличии заключения медико-врачебной комиссии о невозможности исполнения сотрудником своих обязанностей в связи с длительным (более шести месяцев) заболеванием, прохождение службы сотрудником миграционных органов будет прекращено.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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