В Азербайджане нарушители законодательства о платежных услугах и системах будут штрафоваться на крупную сумму

Нарушители законодательства о платежных услугах и платежных системах в Азербайджане будут оштрафованы на 7 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах".

Согласно изменению, в Кодекс об административных правонарушениях была добавлена новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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