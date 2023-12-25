https://news.day.az/officialchronicle/1624964.html В Азербайджане нарушители законодательства о платежных услугах и системах будут штрафоваться на крупную сумму
В Азербайджане нарушители законодательства о платежных услугах и системах будут штрафоваться на крупную сумму
Нарушители законодательства о платежных услугах и платежных системах в Азербайджане будут оштрафованы на 7 тысяч манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах".
Согласно изменению, в Кодекс об административных правонарушениях была добавлена новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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