В закон "О банках" в Азербайджане внесен ряд изменений

В связи с недавно принятым в Азербайджане законом "О платежных услугах и платежных системах" внесены изменения в закон "О банках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах".

Так, статья 38.3 закона упразднена. Согласно этой статье, Центральный банк Азербайджана может устанавливать минимальные требования, касающиеся обеспечения надежности и безопасности используемых банками автоматизированных систем расчетов и денежных переводов, а также защиты банковской информации. Эти полномочия продолжают оставаться у ЦБА, поскольку они отражены в статье 48.3.4 закона "О Центральном банке".

Кроме того, банки осуществляют платежные операции и расчеты в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах", а также актами нормативного характера, принятыми Центральным банком в соответствии с этим Кодексом и законом, банковской практикой и соглашениями.

Согласно другому изменению, банки в любом случае должны будут уведомить плательщика об исполнении поручения.