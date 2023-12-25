В Азербайджане установлены новые пошлины в связи с платежными услугами и платежными системами

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в некоторые законы в связи с исполнением закона "О платежных услугах и платежных системах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим в закон "О государственной пошлине" добавлена статья 22.0.34-2.

Согласно закону, платежная организация, желающая работать в сфере платежных услуг и платежных систем в Азербайджане, оплатит государственную пошлину в размере 2 000 манатов.

Кроме того, с организации электронных денег, желающей работать в сфере платежных услуг и платежных систем, будет взиматься пошлина в размере 3 000 манатов, а с оператора - 2 500 манатов.