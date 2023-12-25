Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с "2024 годом – Годом солидарности во имя зеленого мира"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с "2024 годом - Года солидарности во имя зеленого мира".

Day.Az представляет публикацию: