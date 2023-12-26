https://news.day.az/officialchronicle/1625096.html В Азербайджане утвержден критерий потребности на 2024 год
В Азербайджане утвержден критерий потребности на 2024 год
Президент Ильхам Алиев подписал закон о пороге критерия потребности в Азербайджанской Республике на 2024 год.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, предел критерия потребности на 2024 год для целей определения адресной государственной социальной помощи утвержден в размере 270 манатов.
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