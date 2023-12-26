Президент Ильхам Алиев утвердил закон о государственном бюджете на 2024 год

Президент Ильхам Алиев подписал закон о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000,0 тысяч манатов, расходы - 36 763 000,0 тысяч манатов (в том числе централизованные доходы - 33 397 645,0 тысяч манатов, местные доходы - 775 355,0 тысяч манатов, централизованные расходы - 35 978 197,0 тысяч манатов, местные расходы 784 803,0 тысяч манатов).