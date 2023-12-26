Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из Закона № 1030-VIQ Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.