https://news.day.az/officialchronicle/1625113.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Закона № 1029-VIQ Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год".
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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