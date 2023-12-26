Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Закона № 1029-VIQ Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.