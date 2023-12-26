Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в город Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково-1" главу государства встречали губернатор города Санкт-Петербург Александр Беглов и другие официальные лица.