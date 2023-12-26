В Санкт-Петербурге состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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