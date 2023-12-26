https://news.day.az/officialchronicle/1625200.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге - ФОТО
26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и лидеры других стран, участвующие в неформальной встрече глав государств СНГ, ознакомились с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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