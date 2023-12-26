Президент Ильхам Алиев ознакомился с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге

26 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и лидеры других стран, участвующие в неформальной встрече глав государств СНГ, ознакомились с Екатерининским дворцом в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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