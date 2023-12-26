https://news.day.az/officialchronicle/1625239.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ФОТО
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
На встрече выступил Президент России Владимир Путин.
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