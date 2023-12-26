Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На встрече выступил Президент России Владимир Путин.