Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся совместный ужин глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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