https://news.day.az/officialchronicle/1625255.html Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялся совместный ужин глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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