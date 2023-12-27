https://news.day.az/officialchronicle/1625264.html Президент Ильхам Алиев обсудил с Пашиняном мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев обсудил с Пашиняном мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией
На неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге (Россия) Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает Day.Az, в ходе беседы была обсуждена мирная повестка дня между Азербайджаном и Арменией.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре