Президент Ильхам Алиев обсудил с Пашиняном мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией

На неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге (Россия) Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает Day.Az, в ходе беседы была обсуждена мирная повестка дня между Азербайджаном и Арменией.