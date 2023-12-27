https://news.day.az/officialchronicle/1625332.html В Азербайджане утвержден бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год
В Азербайджане доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год составят 2,8 миллиарда манатов, расходы - 2,8 миллиарда манатов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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