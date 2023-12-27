В Азербайджане утвержден бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год

В Азербайджане доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год составят 2,8 миллиарда манатов, расходы - 2,8 миллиарда манатов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.