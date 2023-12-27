В Азербайджане внесены изменения в закон "О страховой деятельности"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О страховой деятельности".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно обновленному закону, изменена очередность удовлетворения требований кредиторов страховщика.

Так, в восьмую очередь подлежат уплате суммы по налогам в государственный бюджет, взносам на обязательное государственное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, взносам на страхование по безработице, а также взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования, задолженности по возврату кредитов, выданных из государственного бюджета.

Также устанавливаются требования, возникшие в связи с пошлинами и обязательными выплатами, установленными законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в течение года до даты ликвидации страховщика.