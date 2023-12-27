На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тысяч манатов

На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сабаильском районе города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 350 тысяч манатов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.