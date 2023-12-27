https://news.day.az/officialchronicle/1625371.html На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку выделено 350 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сабаильском районе города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 350 тысяч манатов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сабаильского района города Баку подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре