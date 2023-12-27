https://news.day.az/officialchronicle/1625373.html На капитальный ремонт автодороги в Губинском районе выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автодороги в Губинском районе выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильной дороги Амсар‒Эски Игрыг‒Гюльтепе‒Мохудж‒Ашагы Тюлякяран‒Еникенд‒Тюляр‒Юхары Тюлякяран Губинского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 1,2 миллиона манатов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги на территории Губинского района подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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