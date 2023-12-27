В Азербайджане утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда на 2024 год

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год составят 12,07 миллиарда манатов, а расходы - 12,9 миллиарда манатов.