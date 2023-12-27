https://news.day.az/officialchronicle/1625377.html В Азербайджане утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда на 2024 год
В Азербайджане утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда на 2024 год
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год составят 12,07 миллиарда манатов, а расходы - 12,9 миллиарда манатов.
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