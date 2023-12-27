В Азербайджане изменен закон "О безналичных расчетах"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон "О безналичных расчетах"".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, в статьи 3.4.11 и 3.4.12 закона "О безналичных расчетах" после слов "в рамках" добавлены слова "(по чеку контрольно-кассового аппарата)".

Отметим, что указанные статьи содержали платежи, превышающие четыре тысячи манатов в рамках операции по продаже товаров, предоставляемых в порядке розничной продажи (за исключением автомобилей и товаров, предусмотренных статьей 3.4.15 настоящего закона), и платежи, превышающие пятьсот манатов в рамках операции по оказанию медицинских услуг медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2024 года.