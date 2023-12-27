https://news.day.az/officialchronicle/1625473.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об образовании Агдеринского района"
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об образовании Агдеринского района"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон "Об образовании Агдеринского района Азербайджанской Республики", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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