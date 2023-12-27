https://news.day.az/officialchronicle/1625481.html Президент Ильхам Алиев утвердил частичное изменение административно-территориального деления 8 районов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Президент Ильхам Алиев утвердил частичное изменение административно-территориального деления 8 районов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики о внесении частичного изменения в административно-территориальное деление Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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