https://news.day.az/officialchronicle/1625484.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О создании Агдеринского района"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О создании Агдеринского района"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона № 1043-VIQ Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики" и урегулировании некоторых вопросов, вытекающих из этого закона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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