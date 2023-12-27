Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О создании Агдеринского района"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона № 1043-VIQ Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики" и урегулировании некоторых вопросов, вытекающих из этого закона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.