https://news.day.az/officialchronicle/1625485.html В Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана внесены изменения
В Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана внесены изменения
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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