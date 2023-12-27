https://news.day.az/officialchronicle/1625489.html Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией
Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности"".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности" было подписано 7 ноября 2023 года в Белграде.
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