Ратифицировано соглашение между Азербайджаном и Сербией

Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности"".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о привлечении членов семей сотрудников дипломатических представительств или консульских учреждений к оплачиваемой трудовой деятельности" было подписано 7 ноября 2023 года в Белграде.