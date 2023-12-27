В Азербайджане утверждено "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" и урегулировании вытекающих из этого некоторых вопросов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности".
В единой системе информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности создается подсистема "Градостроительный контроль", обеспечивающая осуществление государственного градостроительного контроля.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке
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