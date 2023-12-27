В Азербайджане утверждено "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности" и урегулировании вытекающих из этого некоторых вопросов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утверждается "Положение единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности".

В единой системе информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности создается подсистема "Градостроительный контроль", обеспечивающая осуществление государственного градостроительного контроля.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке