В Азербайджане сведения об исторических памятниках будут внесены в Государственный градостроительный кадастр
В Азербайджане сведения о памятниках истории и культуры будут внесены в государственный градостроительный кадастр.
Как сообщает в среду Day.Az, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, к данным Государственного градостроительного кадастра относятся:
- сведения о технических показателях земельного участка;
- сведения о системе инженерно-коммуникационного обеспечения (средства и устройства газового, теплового, коммуникационного, электро -, водо- и канализационного обеспечения);
- информация об инфраструктуре систем сброса дождевой воды;
- сведения о памятниках истории и культуры и их охранных зонах;
- информация о транспортной инфраструктуре;
- информация о мелиоративной и ирригационной инфраструктуре;
- сведения о технических показателях зданий и сооружений.
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