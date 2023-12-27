https://news.day.az/officialchronicle/1625520.html В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре
В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре
Информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в Государственном реестре строений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, к данным Государственного реестра строений относятся:
- сведения о строящихся, эксплуатирующихся и сносимых строительных объектах, а также о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения;
- сведения об объектах строительства, к которым применяется уведомительное производство.
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