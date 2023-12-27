В Азербайджане утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны

Утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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