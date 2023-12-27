https://news.day.az/officialchronicle/1625523.html В Азербайджане утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ
В Азербайджане утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ
Утвержден новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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