https://news.day.az/officialchronicle/1625535.html В Азербайджане земли водного фонда на Каспии могут быть сданы в аренду по решению Кабмина
В Азербайджане земли водного фонда на Каспии могут быть сданы в аренду по решению Кабмина
Земли водного фонда, включая дно в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) (на основе предложений министерства экологии и природных ресурсов), и земли 20-50-метровой прибрежной полосы могут быть сданы в аренду по решению Кабинета министров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ о применении закона Азербайджанской Республики "Об аренде земли".
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