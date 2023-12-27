В Азербайджане земли водного фонда на Каспии могут быть сданы в аренду по решению Кабмина

Земли водного фонда, включая дно в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) (на основе предложений министерства экологии и природных ресурсов), и земли 20-50-метровой прибрежной полосы могут быть сданы в аренду по решению Кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ о применении закона Азербайджанской Республики "Об аренде земли".