На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сураханском районе Баку выделено 600 тысяч манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Амирджан Сураханского района города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 600 тысяч манатов.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.