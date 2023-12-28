https://news.day.az/officialchronicle/1625678.html На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сураханском районе Баку выделено 600 тысяч манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автомобильных дорог в Сураханском районе Баку выделено 600 тысяч манатов - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Сураханского района города Баку".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Гарачухур и Амирджан Сураханского района города Баку, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 600 тысяч манатов.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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