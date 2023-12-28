https://news.day.az/officialchronicle/1625682.html Агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение
Агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,2 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гусар‒Худат (18 км) ‒ Ланги ‒ Джагаргышлаг‒Урваоба‒Атлыхан‒Кузунгышлак‒Зинданмуруггышлаг-Аварангышлак Гусарского района.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в этих целях Агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены средства в размере 1,2 миллиона манатов.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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