В Азербайджане ряд адвокатов награждены медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" ряда адвокатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, группа адвокатов награждена медалью "Терегги" за заслуги в развитии адвокатуры в Азербайджанской Республике.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.