https://news.day.az/officialchronicle/1625726.html В Азербайджане ряд адвокатов награждены медалью "Терегги" - Распоряжение
В Азербайджане ряд адвокатов награждены медалью "Терегги" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" ряда адвокатов.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, группа адвокатов награждена медалью "Терегги" за заслуги в развитии адвокатуры в Азербайджанской Республике.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре