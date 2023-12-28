В Азербайджане внесены изменения в указ "Об определении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих"

В Азербайджане внесены изменения в указ "Об определении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.