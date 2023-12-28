https://news.day.az/officialchronicle/1625733.html В Азербайджане внесены изменения в указ "Об определении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих"
В Азербайджане внесены изменения в указ "Об определении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих"
В Азербайджане внесены изменения в указ "Об определении ежемесячной должностной заработной платы государственных служащих".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре