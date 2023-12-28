https://news.day.az/officialchronicle/1625736.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона № 1033-VIQD Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и урегулировании вытекающих из этого ряда вопросов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полном текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре