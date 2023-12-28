Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона № 1033-VIQD Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и урегулировании вытекающих из этого ряда вопросов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полном текстом указа можно ознакомиться по ссылке.