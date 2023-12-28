В Азербайджане будет усовершенствована деятельность Комиссии по госнаградам в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы

Президент Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании деятельности Комиссии по государственным наградам Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы и о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.