https://news.day.az/officialchronicle/1625738.html В Азербайджане будет усовершенствована деятельность Комиссии по госнаградам в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы - Указ
В Азербайджане будет усовершенствована деятельность Комиссии по госнаградам в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании деятельности Комиссии по государственным наградам Азербайджанской Республики в области науки, техники, архитектуры, культуры и литературы и о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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