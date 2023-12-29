По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошел концерт «От сердца к сердцу»

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой 28 декабря в Детском центре музыки и искусств SƏNƏT прошел концерт пианиста Руслана Агабабаева "От сердца к сердцу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В концерте известного в США пианиста и композитора Руслана Агабабаева прозвучали различные композиции.

Гостями концерта стали заслуженные артисты Севда Алекперзаде, Джейла Сеидова и Эйюб Алиев.

Руслан Агабабаев родился в Баку, выпускник Бакинской музыкальной академии. В 1997 году продолжил образование в США, учился у таких известных джазовых музыкантов, как Рон Картер, Брюс Барс, Дэвид Лоуб и Дэвид Дел Тредидж.

В рамках мероприятия открылась выставка молодых художников.

На выставке представлены работы членов Центра инклюзивного развития и творчества DOST, студентов Азербайджанской государственной академии художеств, Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде и воспитанников детского дома.

На выставке представлены 17 художественных произведений и прикладных работ в различных жанрах на патриотическую тематику.

В произведениях художников в живописной форме представлены панорамы Карабаха, прекрасные памятники Азербайджана.