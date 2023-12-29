Президенту Ильхаму Алиеву пишут: Верим, что Ваша дальновидная политика всегда будет вести Азербайджан к ярким победам

Поздравительные письма Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения продолжают поступать от наших соотечественников, проживающих за рубежом, представителей нашей диаспоры в различных странах. В письмах соотечественники поздравляют главу государства с днем рождения, отмечают, что поддержат его на предстоящих в феврале 2024 года президентских выборах.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет еще несколько этих писем.

Председатель функционирующего в Швеции общества "Во имя Азербайджана" Надир Холленбранд, сердечно поздравляя главу государства с днем рождения, пишет: "Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился больших успехов. Мы верим в то, что Ваша дальновидная политика всегда будет вести республику к ярким победам. Мы всегда рядом с Вами. Мы поддержим Вас на предстоящих внеочередных президентских выборах".

Председатель ассоциации "Неаполь-Баку" Джузеппе Канильо в письме подчеркивает: "Выражаем Вам благодарность за неустанное служение своей стране и ее гражданам и всегда будем поддерживать Вас. Желаем Вам успехов как в личной жизни, так и в высшей государственной деятельности и года, преисполненного счастья".

Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества Нуран Абдуллаев: "В Германии, где я живу, а также в других европейских странах, с которыми у меня тесные связи, к Вам питают уважение как к незаменимому лидеру, который всегда идет в авангарде своего народа и выполняет все свои обещания. Слыша это от иностранных граждан, как на политической, так и на академической арене, я, как азербайджанец, чье сердце всегда бьется с любовью к Родине, испытываю огромное чувство гордости.

Господин Верховный главнокомандующий, особое внимание и забота, которые Вы проявляете о молодежи, верной традициям государственности, ставящей превыше всего принципы государственности, всегда вдохновляли меня и других наших молодых друзей. На каждом шагу Вы даете молодежи урок приверженности своим корням и истории, особенно святости отца и его заветов. Благодаря этой приверженности заветам отца мы сегодня видим нашу Родину единой.

Хочу заверить Вас, что мы, молодежь, всегда верные традициям государственности, поддержим Вас, нашего победоносного полководца, на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в следующем году и войдут в историю как выборы Победы".

Председатель Шведско-азербайджанской ассоциации культуры Севда Дадашева поздравление и поддержку главе государства выразила следующими словами: "Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Мы благодарны Вам за все, что Вы сделали для развития и укрепления Азербайджанского государства. Хотя мы находимся вдалеке от Родины, мы всегда с Вами.

Азербайджанская диаспора, которая всегда чувствует Ваши внимание и заботу, и впредь будет усиливать решимость. Национальные интересы Азербайджана являются для нас самым важным вопросом. Мы гордимся Вами и Вашей успешной политикой. Азербайджанцы всего мира вместе с азербайджанским народом, объединенным в единый кулак, всегда поддерживают Вас".

Сердечно поздравляя Президента Ильхама Алиева от имени азербайджанцев, проживающих в Германии, председатель Общества германо-азербайджанской дружбы Лала Мамедли отметила: "Мы знаем Вас как мудрого главу государства, проводящего взвешенную политику, направленную на развитие Азербайджана, благосостояние народа, и истинного патриота. Убеждены, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика будет уверенно двигаться вперед по пути строительства демократического государства, стабильного экономического и социального развития. Ваши неустанные усилия, доверие народа, работа, которую Вы проводите для того, чтобы жизнь граждан стала более благополучной, приумножат Ваши успехи в высшей государственной деятельности. Желаем Вам успехов на президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года".

Председатель Aзербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Франгиз Багирова: "...С девизом "Вперед с Ильхамом" желаем Вам крепкого, как "Железный кулак", здоровья. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что Вы подарили нам долгожданную Победу, не сравнимую ни с чем радость триумфа. Мы всегда с Вами".

Председатель Чешско-азербайджанского научного и культурного центра Азер Керимов от имени Чешско-азербайджанского научного и культурного центра, объединяющего известных интеллигентов, деятелей науки, работников образования, бизнесменов Чешской Республики и наших соотечественников, объединившихся в этой структуре, пишет: "Мы поддерживаем проводимую Вами эффективную внутреннюю и внешнюю политику во имя единства, солидарности и счастливого будущего народа Азербайджана.

Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейшего развития Азербайджана, новых успехов в Вашей почетной деятельности на благо народа".

Председатель Ассоциации азербайджанской культуры Маис Нуриев, занимающейся диаспорской деятельностью в Милане (Италия), от имени членов ассоциации передает Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. Он отмечает: "Мы с большим интересом и гордостью следим за успешными результатами Вашей внутренней и внешней политики. Очень рады видеть растущий авторитет Азербайджана как в регионе, так и в мире благодаря Вашей дальновидной политике и мудрому руководству, с гордостью поддерживаем каждый Ваш шаг. Выражаем Вам глубокую признательность за ту славную страницу, которую Вы открыли в истории нашей страны. Ваши слова: "Наша сила в единстве!" - это жизненный девиз каждого из нас. Вы - наша гордость. Мы, люди, любящие свою Родину, всегда поддерживаем и будем поддерживать Вас".

Советник губернатора Ульяновской области России по национальным вопросам, председатель общественной организации "Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия" Ислам Гусейнов: "Под Вашим грамотным и мудрым руководством Азербайджанская Республика уверенно развивается. А высокий профессионализм, решимость и целеустремленность позволили обеспечить сохранение традиций, культурное и экономическое развитие, социальную стабильность в государстве. Особую признательность и благодарность мы хотели бы выразить за Вашу поддержку в развитии дружественных отношений и делового партнерства между Азербайджанской Республикой и Ульяновской областью ... Мы уверены, что профессиональный и жизненный опыт помогает эффективно решать поставленные задачи".

"Желаю Вам успехов в Вашей почетной и ответственной деятельности, объединяющей в себе такие высокие человеческие ценности, такие как благородство, человеколюбие, мужество.. Ваши дальновидность и гуманизм, мудрость, опирающаяся на национальные и общечеловеческие ценности, высокий организаторский и управленческий талант являются примером для мировых лидеров". Эти слова приведены в обращении председателя Общества греко-азербайджанской дружбы "ГАЛА" Рашида Мамедова.

Директор "Азербайджанского дома" в Грузии Махаббат Иманов в своем письме отмечает, что большой путь развития современного независимого Азербайджана, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, его укрепление, а также признание в качестве надежного партнера в мире, связаны с именем Президента Ильхама Алиева. Он также подчеркивает: "Дружеские, добрососедские отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном очень радуют нас, азербайджанцев Грузии, а также грузинскую общественность. Азербайджанцы, проживающие сегодня в мире и Грузии, живут и осуществляют деятельность с чувством гордости и радости от успехов, достигнутых в результате Вашей мудрой политики. После тридцати лет тоски и ожидания Вы, как победоносный лидер, освободили исконные земли Азербайджана от врага, были полностью обеспечены территориальная целостность, суверенитет страны. Мы, азербайджанцы, независимо от места проживания, всегда поддерживаем Вашу политику. Сотни тысяч азербайджанцев, проживающих в Грузии, поддерживают Вас на предстоящих в феврале следующего года внеочередных президентских выборах и с нетерпением ждут радости Вашей победы.

Руководитель действующего в Нидерландах Международного союза азербайджанских женщин Кямаля Джалилова: "Под Вашим руководством Азербайджанская Республика прошла большой путь развития, завоеваны важные достижения во всех сферах жизни страны. Желаем Вам успехов на президентских выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года. Мы - азербайджанские женщины, проживающие в разных странах мира, поддерживаем Вашу политику".