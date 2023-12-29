https://news.day.az/officialchronicle/1625944.html Расширен состав комиссии по сотрудничеству Азербайджана с НАТО - Указ
Расширен состав комиссии по сотрудничеству Азербайджана с НАТО - Указ
Внесены изменения в указ "О некоторых вопросах о составе комиссии по сотрудничеству Азербайджанской Республики с НАТО".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно указу, после абзаца "Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики" были добавлены новые абзацы следующего содержания:
1. Начальник Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики
2. Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.
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